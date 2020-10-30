В Краснодарском крае госпитали с коронавирусными пациентами заполнены на 83,3%

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На Кубани 23 медицинских организации перепрофилированы для лечения коронавируса. В них сейчас развернуто 5259 коек, из них свободно - 879, что составляет 16,7%.

- Госпитали с коронавирусными пациентами заполнены на 83,3%. Но дефицита нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На прошлой неделе оперштаб края принял решение о дополнительном развертывании коечного фонда на базе госпиталя для ветеранов войн.

- Добавится еще 400 мест. При необходимости имеется возможность развернуть и довести коечный фонд до 5920 мест. Ориентировочное открытие перепрофилирования коечного фонда госпиталя мы планируем на следующей неделе. В настоящее время проводятся мероприятия по подводке кислорода, приобретении необходимого оборудования, подбору кадров, - сообщил замначальника управления организации медпомощи населению краевого министерства здравоохранения Юрий Сарычев.

Ранее «Комсомолка» назвала города Кубани с самым большим количеством заболевших коронавирусом. В топ вошли семь муниципалитетов.