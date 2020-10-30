В Сочи на выходные ожидают ливни, грозы и град

Фото мэрии Сочи

Администрация Сочи распространила днем 30 октября экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды на курорте.

- Днем и до конца суток 31 октября, а также 1 и 2 ноября на курорте ожидаются сильные дожди с грозами и градом. На реках прогнозируют подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

Также метеорологи предупреждают, что 1 и 2 ноября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры безопасности, временно отказаться от купания в море и реках.