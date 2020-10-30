«Заражены 48 детей»: На Кубани на карантин закрыты семь образовательных учреждений

Фото: admkrai.krasnodar.ru

О текущей ситуации с коронавирусом в образовательных организациях рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Управления Роспотребнадзора Вера Скорбовенко. Она отметила, что в настоящее время в регионе на карантин закрыты семь образовательных учреждений.

- На сегодняшний день у нас зарегистрировано семь очагов в образовательных организациях с общим количеством заболевших в 60 человек, из которых 48 – детей. Во всех учреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия, - отметила Скорбовенко.

Также специалист добавила, что заболевшие преподаватели и контактные с ним лица, а также наиближайший круг контактных лиц с заболевшим ребенком уходят на дистанционную работу под медицинским наблюдением.

Ране сообщалось, что в Краснодарском крае временно закрыты 4 детсада, две школы и несколько групп в колледжах. Инфекция обнаружена в каждом из этих учебных заведений.

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