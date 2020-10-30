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До конца 2020 года в Краснодаре планируется завершить работы по реконструкции здания Театра Защитника Отечества

На стройплощадке побывал глава региона
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Как ожидается, после завершения ремонта Театр Защитника Отечества станет одним из главных центров патриотического воспитания. На реконструкцию выделено около 490 миллионов рублей из бюджета региона.

- Это то, что должно быть в основе его работы. Помимо создания самого театра, мы восстановим в этом здании музей памяти маршала Георгия Жукова, – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев входе посещения стройплощадки.

Здесь уже снесены ранее существовавшие перегородки и покрытие пола, при этом усилены несущие конструкции, фундамент, колонны, установлены новые оконные и дверные проемы, завершены монолитные работы.

Сейчас в здании монтируют кровли и инженерные сети. К декабрю в новый театр завезут техническое оборудование и мебель.

Музей памяти маршала Георгия Жукова, работавший здесь, будет сохранен и впредь на первом этаже