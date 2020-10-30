До конца 2020 года в Краснодаре планируется завершить работы по реконструкции здания Театра Защитника Отечества

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Как ожидается, после завершения ремонта Театр Защитника Отечества станет одним из главных центров патриотического воспитания. На реконструкцию выделено около 490 миллионов рублей из бюджета региона.

- Это то, что должно быть в основе его работы. Помимо создания самого театра, мы восстановим в этом здании музей памяти маршала Георгия Жукова, – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев входе посещения стройплощадки.

Здесь уже снесены ранее существовавшие перегородки и покрытие пола, при этом усилены несущие конструкции, фундамент, колонны, установлены новые оконные и дверные проемы, завершены монолитные работы.

Сейчас в здании монтируют кровли и инженерные сети. К декабрю в новый театр завезут техническое оборудование и мебель.

Музей памяти маршала Георгия Жукова, работавший здесь, будет сохранен и впредь на первом этаже