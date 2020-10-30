На Кубани зафиксировано рекордное число умерших пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди от коронавирусом. Количество летальных случаев растет. Эта неделя побила все антирекорды.

По данным статистики по COVID-19, с понедельника по пятницу скончались 29 человек, на прошлой неделе за этот же период было отмечено 25 смертей, а еще ранее – 21.

Также в регионе зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки. По данным на 30 октября на Кубани скончались семь человек, - такого количества летальных случаев за день не было с начала пандемии.

- Не стало 58-летнего жителя Тихорецкого района. В инфекционной больнице №2 Сочи не удалось спасти 72-летнюю местную жительницу. В Афипской районной больнице Северской ЦРБ скончался 62-летний мужчина. В краевой больнице №1 умерла жительница Краснодара 92 лет. Скончался в местной больнице 70-летний житель Новороссийска. В Крымской ЦРБ перестало биться сердце 78-летней жительницы Геленджика. А в Лабинске умерла 70-летняя жительница Курганинского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что все умершие за последние сутки от коронавируса пациенты были старшего возраста и имели сопутствующие заболевания. Всего за период пандемии на Кубани скончались 414 человек с COVID-19.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что самыми зараженными городами Кубани стали Краснодар, Сочи и Армавир. Также сообщались примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса.