48-летний житель Геленджика зарубил топором приятеля в пьяной драке

Фото СК РФ

2 мая 2020 года двое мужчин выпивали в частном доме в селе Дивноморском под Геленджиком.

Во время застолья возник спор, переросший в ссору и драку, во время которой 48-летний гость схватил топор и зарубил им 57-летнего хозяина дома. Сразу после этого гость забрал принадлежавшие убитому собутыльнику 20 тысяч рублей, и решил скрыть следы убийства.

Мужчина завернул труп в кусок брезента и перенес его во двор. Однако увезти тело убитого он не успел, потому что чуть позже во двор зашли соседи, которые и обнаружили труп, вызвав полицию.

- Собранные следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему Александру Майорову. Он признан виновным в убийстве 57-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже, совершенной с причинением значительного ущерба (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ),-сообщает СУ СК по краю.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.