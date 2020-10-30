Летний сезон на "Роза Хутор" продлен до середины ноября

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Летний сезон на «Роза Хутор» в этом году продлится до середины ноября. До 15 ноября включительно гости курорта смогут подняться на Роза Пик - самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 м. над уровнем моря). Большинство природных достопримечательностей и увлекательных аттракционов курорта также будут доступны для посещения*.

Далее, в преддверии нового зимнего сезона, с 16 по 30 ноября, для проведения регламентных работ будут закрыты подъемник «Олимпия» и популярный аттракцион родельбан. А с 16 ноября по 11 декабря – канатные дороги «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Кресельные канатки «Эдельвейс» и «Волчья скала» также отправятся на профилактику в период с 16 ноября по 17 декабря. Однако, в экскурсионном режиме в это время для туристов начнет работать подъемник «Стрела», на котором можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник Олимпия, на котором всегда можно добраться до отметки 1100 метров – в Горную Олимпийскую деревню.

Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря. Ожидается, что с этого дня будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта.

* зависит от текущих погодных условий