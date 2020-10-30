Гандбольный клуб «СКИФ» продолжит выступление в чемпионате России

Фото администрации КК

В администрации Кубани прошло совещание по вопросам возможной поддержки клуба. Как ранее сообщалось, у «СКИФА» возникли серьезные финансовые проблемы, поставившие под вопрос возможность его участия в чемпионате России.

При этом краснодарский клуб-единственный в стране, который состоит из воспитанников собственной школы.

На совещании определен временной период, когда клубу владельцами может быть оказана помощь. Речь идет об одной-двух неделях. При этом в администрации края подчеркнули, что не являются учредителем клуба.

- Поэтому сейчас мы вступили в диалог непосредственно с собственниками клуба, чтобы как-то помочь в его содержании. «СКИФ» ни в коем случае не должен прекратить свое существование, – отметил министр спорта края Алексей Чернов.