Краснодарский университет МВД прокомментировал дело о взятке, которое завели на преподавателя, покончившего с собой

Сотрудника уволили из органов МВД.

Эта история тянется с 22 июня 2020 года, когда на одной из улиц города, неподалеку от вуза, замначальника кафедры Краснодарского университета МВД получил 200 тысяч рублей. Эти деньги через посредника передали 20 студентов за хорошие оценки на государственном экзамене.

Краснодарский университет МВД прокомментировал этот случай. О том, что майор полиции собирал деньги со студентов, руководство вуза узнала в июле 2020 года.

- Начальником университета, генерал-лейтенантом полиции Александром Симоненко было назначено проведение служебной проверки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском университете МВД. - По результатам расследования 28 августа сотрудник университета уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

А через месяц после этого экс-преподаватель покончил с собой.

- Материалы служебной проверки направлены в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, - добавляют в Краснодарском университете МВД.