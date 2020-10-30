За несоблюдение масочного режима на Кубани можно получить штраф

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В стране ввели всеобщий масочный режим. По данным Роспотребнадзора большая часть населения региона все-таки носит повязки на лице. А тех, кто игнорирует предписания, штрафуют. В Краснодарском крае каждый день ситуацию контролируют рейдовые группы, в которые входят сотрудники МВД.

- Специалисты проверяют, надевают ли жители маски на улице, на остановках, в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Массовым скоплением считается компания больше двух человек. Всем, кто не соблюдает масочный режим, сотрудники полиции выписывают протоколы. За нарушение грозит штраф, в основном, от тысячи рублей до двух, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Но также представители штаба отметили, что чаще всего рейдовые группы просто предупреждают людей о нарушении и просят надеть средства защиты. Несмотря на это прецеденты со штрафами в регионе уже имеются, их количество пока не уточняется. На прошлой неделе сообщалось лишь про то, что водителям общественного транспорта без масок в Краснодаре выписали 17 протоколов.

В это время в Роспотребнадзоре региона отмечают, что масочный режим в общественном транспорте соблюдается в 59% случаев, в торговых центрах маски носят 72% людей, а на различных мероприятиях – 80%.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что предприятия края теперь обязаны обеспечить работников средствами защиты. Бесплатно их должны получать и посетители.