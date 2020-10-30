40-летняя жительница Кубани предстанет перед судом за истязание собственных детей

Фото Маковеевой Светланы

40-летняя жительница поселка Нефтегорск Апшеронского района применяла радикальные методы воспитания к своим троим маленьким детям. В материалах расследования фигурируют совершенно изуверские подробности. Мать вела себя по отношению к собственным детям, как настоящий каратель.

Так, например, в одном из эпизодов она приложила ладонь дочери к раскаленной железной печке, в другом избила шваброй маленького сына. При этом мать могла сутками пропадать из дома, практически в любой момент.

- Органами предварительного расследования женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ и 115 УК РФ . Эти статьи предусматривают ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними и причинение вреда их здоровью,- сообщает прокуратура края.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.