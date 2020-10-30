Первый в Сочи: В летней столице России СК «Неометрия» презентовала интерактивный макет жилого комплекса «Флора»

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Теперь будущие жители «Флоры» на этапе выбора квартиры могут в режиме реального времени узнать – как будет выглядеть их новый дом – планировки квартир, подъездные группы, инфраструктура жилого комплекса и всего района, достопримечательности, которые находятся рядом.

На интерактивном макете также можно поменять погоду, время суток, включить свет в окнах, а также выделить 12 этаж, который в ЖК «Флора» имеет повышенную комфортность. Здесь все продуманно до мелочей: панорамное остекление балконов высотой 3 метра, французские окна, подвесной потолок Грильято, видеодомофон и многое другое.

Интерактивный макет ЖК «Флора» - это новая и эффективная форма презентации жилого комплекса, которая объединяет в себе архитектурный макет, инфографику и 3D-анимацию. Для управления макетом используется планшет.

Макет создан на основе 4 бесшовных панелей. Общий размер сенсорной области составляет 110 дюймов. Здесь демонстрируется вся территория района с прилегающей сетью дорог. Внутри района подробно показаны жилой комплекс «Флора» от СК «Неометрия».

Такие макеты уже завоевали авторитет на международных архитектурных выставках и очень популярны на Западе. В России до настоящего момента практически не было студий, которые могли бы совместить технологии макетирования и профессиональную работу с 3D-графикой.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

ЖК «Флора» возводится в экологически чистом Кудепстинском районе на берегу одноименной реки. Жители «Флоры» смогут пользоваться развитой инфраструктурой - рядом находятся школа, детские сады, магазины, салоны красоты, медицинские учреждения. Комплекс состоит из семи 12-этажных домов. Все 1898 квартир будут солнечными за счет увеличенных окон высотой 180 см, из которых открываются прекрасные виды на реку, горы и море. В подъездах есть помещения для колясок и велосипедов с мойкой для колес и лап домашних питомцев. Первые этажи здания предусмотрены для коммерческих помещений. Комфортные и безопасные дворы, где продумано все – от современных детских игровых комплексов для ребят разного возраста до тренажерных залов под открытым небом. Приятный бонус в виде собственной набережной подарит жителям возможность совершать романтические прогулки, устраивать пикники и бегать по утрам.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Хотите одними из первых посмотреть интерактивный макет? Записывайтесь по телефону 8-800-777-51-89.

сайт https://neometria.ru/sochi/complex-flora/

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ЖК «Флора» строится по ФЗ-214, с использованием эскроу-счетов от банка ДОМ.РФ.

Застройщик ООО «РАФСТРОЙ» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф