На Кубани задержан беглый адвокат-вымогатель

Фото СК РФ

В апреле 2020 года адвокат адвокатской палаты края вместе с подельником предложил знакомому содействие в сдаче экзамена для присвоения адвокатского статуса. При этом он намекнул, что может помочь гарантированно «решить вопрос» за 350 тысяч рублей.

Его подельник играл роль секретаря, который должен собрать нужные документы для клиента.

Мужчина поначалу согласился на такую «помощь», но затем сообщил об этом в СК. 23 мая 2020 года около одного из кафе города Новороссийска подельники встретились с заявителем для получения денег, однако были задержаны сотрудниками УФСБ по региону.

Потом адвокат ударился в бега, и был объявлен в международный розыск.

И вот 30 октября местонахождение обвиняемого было установлено, и он был задержан.

— Сейчас с обвиняемым продолжает работать следователь, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности мужчины.,- сообщает СУ СК по краю.