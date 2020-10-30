Сезон охоты на Кубани стартует с ограничениями

Фото Минприроды КК

В лесах края сейчас установлены сразу два режима – особый противопожарный и режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся лесных пожаров. Охота на этих территориях пока будет запрещена.

При этом охотники все же смогут заняться любимым делом.

– Запрет коснется только охотничьих угодий, расположенных в лесном фонде региона. На особо охраняемые природные территории федерального значения постановление не распространяется , – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

В региональном Минприроды также пояснили, что ограничения в будущем могут быт сняты, если погода изменится. Но пока охотникам лучше выбирать для совершенствования своих навыков степные районы края.