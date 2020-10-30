На Кубани перед судом предстанет конокрад

Фото Дмитрий Ахмадуллин

Фермер из Лабинского района давно хотел заняться коневодством, но ему не хватало для этого денег. Тогда он решил воплотить свою мечту в жизнь простым и радикальным способом.

Приглядев на одном из пастбищ пару лошадей без пастуха поблизости, мужчина отвел их к своему грузовику, погрузил в него животных и отвез на свою ферму.

Общая сумма ущерба владельцу лошадей составила почти 600 тысяч рублей.

Не слишком понятно, на что надеялся конокрад, поскольку полиции не составило особых трудов вскоре разыскать лошадей, которых вернули законному хозяину.

А вот несостоявшемуся конезаводчику теперь придется объяснять мотивы своих действий в суде. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

-Следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего приезжего из соседней республики по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.- сообщает ГУ МВД по краю.