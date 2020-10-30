На Кубани открыт новый консервный завод

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В станице Ленинградской завершено строительство комплекса для приема, переработки и хранения овощей.

Мощность предприятия составит до 4 тыс. тонн в год, инвестиции в проект превысили 80 миллионов рублей. В районе создано дополнительно примерно три десятка рабочих мест.

Проект претворялся в жизнь по частям, в течение 5 лет поэтапно. Сначала открыли линию по производству консервированных огурцов, потом начала работу вторая очередь предприятия- по изготовлению стерилизованных овощей в мягкой упаковке.

До конца 2020 года планируется новое расширение производства.

В работе применяется, в основном, местное сырье. Готовая продукция будет поставляться по всей России.

- Получить разрешение на строительство и льготный кредит для инвестора, удалось при совместной работе с Центром сопровождения инвестиционных проектов Фонда развития бизнеса,- отметили в краевом департаменте инвестиций.