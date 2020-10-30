В Геленджике выстроилась огромная очередь за школьными проездными

Фото КП Кубань

Жители Геленджика прислали «КП-Кубань» фото происходящего рядом со зданием местного МУП "Предприятие пассажирского автотранспортного обслуживания" на улице Туристической.

Как сообщают очевидцы, здесь идет продажа школьных проездных билетов. При этом организован этот процесс так, что клиенты вынуждены собираться в очереди по нескольку десятков человек в ожидании возможности оплатить проездные. Многие посетители при этом стоят во дворе без масок и без соблюдения установленной санитарной дистанции.

- Почему наши близкие должны мучиться в таких очередях, подвергая свои жизни опасности?,- спрашивают жители Геленджика.

В руководстве МУПа говорят, что ситуация возникла не по их вине.

- До октября 2020 года мы имели возможность и разрешение продавать проездные прямо в школах. Но с октября в такой возможности школами нам было отказано,- сообщил «КП-Кубань» директор МУПа Иван Шурыгин,- теперь продажа ведется в нашем офисе, куда мы пускаем людей только в масках.

В МУПе также подчеркнули, что не могут отвечать за поведение людей вне их офиса.