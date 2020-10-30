В Сочи спасателям пришлось выручать двоих заблудившихся в горах туристов

Фото ЮРПСО МЧС России

Накануне вечером оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России в Сочи поступил звонок от взволнованного мужчины-34-летнего туриста из Сургута, сообщившего, что они с 22-летней спутницей заблудились в горах Адлерского района, и не могут найти дорогу обратно.

Мужчина рассказал, что они спускались с горы Коготь, рядом с пиком Бзерпи, и внезапно потеряли тропу. С наступлением темноты пара туристов вышла к какому-то ручью, но уже не могла определить свое местонахождение. Внизу альпинисты видели какие-то строения, но боялись спускаться к ним из-за незнания местности.

- Используя координаты, которые сообщили оперативному дежурному заблудившиеся туристы, спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО определили их местонахождение и указали им выход на находящуюся рядом технологическую дорогу. На автомобиле повышенной проходимости спасатели поднялись к пострадавшим, обнаружили их и вывезли из горно-лесной местности в поселок Красная Поляна,- сообщает пресс-служба отряда.