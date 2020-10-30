На Кубани будет создан единый стандарт по организации пляжного отдыха Фото: Анна МАЕВА

В Краснодарском крае до конца года будет создан единый стандарт по организации пляжного отдыха.

Число туристов, которые выбирают курорты Кубани, растет с каждым годом, поэтому места под солнцем у моря стало не хватать. Кроме того, с каждым годом возрастают требования и к качеству отдыха – гости курорта предпочитают комфорт, а не расстеленное на песке полотенце.

Планируется разработать эталон предоставляемых отдыхающим услуг и уровня обслуживания. Пляжные территории должны будут отличаться определенным архитектурным обликом. Обеспечение безопасности тоже будет иметь свои особенности.

- Проект стандарта сейчас разрабатывается профильным министерством совместно с экспертным сообществом и организаторами пляжного отдыха, - сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как Геленджик расширяет пляжные территории. На курорте прибавилось пять прибрежных зон отдыха.