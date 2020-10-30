Броудизайнер завоевала звание «Мисс Октябрь - 2020»

Фото: instagram.com/_chica.nika_

Бронза дубов, ярко-желтая листва лип и берез, красные вкрапления кленов - ах, как прекрасна осень! Но не менее очаровательна победительница конкурса «Мисс Октябрь - 2020». Ею стала 26-летняя Вероника Авакжанова. Именно за нее отдано больше всего голосов.

«Мисс Октябрь» каждый день делает представительниц прекрасного пола еще краше. Она - броудизайнер и мастер по ресницам.

- В этой сфере я работаю уже более одного года, и без преувеличения могу сказать - моя работа приносит мне огромное удовольствие, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Вероника Авакжанова. - Я рада, когда вижу улыбки моих клиенток, которые светятся от счастья. Я помогаю многим женщинам становиться увереннее в себе. Слова благодарности и эмоции дарят мне заряд энергии на каждый день!

Фото: instagram.com/_chica.nika_

Группа поддержки Вероники - это семья, подруги и просто знакомые.

- Я очень благодарна за победу в этом конкурсе. Спасибо всем, кто меня поддержал. Это больше даже ваша заслуга, - продолжает Вероника. - Спасибо редакции, что дали возможность поучаствовать в этом конкурсе. Ну и конечно же, самое «главное спасибо» хочу сказать своему мужу Дмитрию. Этот человек всегда рядом. Это моя поддержка и опора. Благодаря ему я добилась многого.

Поздравляем нашу победительницу. А тем временем уже новые девушки ждут сообщения о начале конкурса «Мисс Ноябрь», чтобы прислать свои фотографии. Не будем заставлять их томиться в ожидании и объявляем прием заявок открытым! Свои снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».