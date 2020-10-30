Мэр Анапы победил коронавирус и вышел на работу

Фото: anapa-official.ru

Глава Анапы Василий Швец вышел на работу после перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, что 19 октября стало известно, что у мэра подтвердилась опасная инфекция. Василий Швец ушел на самоизоляцию. Болезнь у него протекала сложно, но чиновник продолжал работать онлайн.

- 30 октября Василий Швец принял участие в работе Совета атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска, - сообщили в пресс-службе города-курорта.

Как отметил на совещании глава Анапы, в 2020 году будет завершен план развития Анапского районного казачьего общества на ближайшие 5 лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мэр Анапы заболел коронавирусом. Кроме того, новую инфекцию перенесли мэр Краснодара Евгений Первышов. Коронавирусом переболел глава Адыгеи Мурат Кумпилов. А накануне стало известно о смерти бывшего главы Белореченского района Иван Имгрунт.