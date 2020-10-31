Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 31 октября 2020 увеличилось на 135

Эпидемиологи требуют носить маски

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 31 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 135 человек, накануне было зафиксировано 139 случая.

- В Краснодаре заболели 45 человек, в Туапсинском районе – 17. По семь заболевших в Абинском и Тихорецком районах, по шесть – в Сочи и Лабинском районе, пять – в Павловском. По четыре случая в Армавире, Анапе и Геленджике, а также в Крыловском районе. По три – в Выселковском, Белореченском и Северском. По два пациента выявлено в Новороссийске, Усть-Лабинском, Курганинском и Красноармейском районах. По одному в Ленинградском, Тимашевском, Крымском, Славянском, Успенском, Новокубанском, Мостовском, Новопокровском и Апшеронском., - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди инфицированных – шестеро детей. Самому младшему ребенку три месяца.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, накануне говорилось о 32. Еще трое – на ЭКМО.