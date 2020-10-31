На Кубани собрали 193 тонны винограда

Урожай удалось сохранить на уровне прошлого года

Виноградари Краснодарского края собрали 193 тонны урожая. Несмотря на тяжелый год из-за пандемии и погодных условия, его удалось сохранить на уровне прошлого года.

- Свою роль сыграла и господдержка — край компенсирует затраты на закладку виноградников и работы по дальнейшему уходу, - сообщил на своей странице в соцсети губернатор Вениамин Кондратьев.

К слову, ежегодно площадь виноградников увеличивается в среднем на 300 гектаров. Это 10 процентов от общей территории, занятой под выращивание янтарной ягоды.

Все саженцы для новых посадок аграрии Кубани берут из местных питомников. Они адаптированы под местные погодные условия.

- Это еще и важно при производстве нашего кубанского вина, - сообщил глава региона.

И здесь Краснодарский край занимает первую строчку в стране. В этом году произведено уже 15 миллионов декалитров.