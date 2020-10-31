На Кубани через «Почту России» жители отправили более 2 миллионов посылок

Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края

На Кубани "Почта России" перешла на семидневный рабочий график. Теперь 100 отделений работают без выходных.

- За 9 месяцев жители отправили почти 2 млн посылок и ускоренных EMS-отправлений – на 21% больше, чем за такой же период прошлого года. Еще более высокий рост показали новые цифровые сервисы и услуги, предоставляемые через мобильное приложение или личный кабинет на сайте, рассказала на совещании с вице-губернатором Александром Руппелем директор филиала на Кубани Елена Бабак.

Власти Кубани выразили свою готовность помогать повышать качество услуг "Почты России". И для этого они готовы отправлять всю юридически значимую корреспонденцию органов власти через электронные сервисы "Почты России".

Напомним, 6 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов договорились о реконструкции здания пансионата в Геленджике.