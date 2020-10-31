На Кубани собрали 12,5 тысяч тонн урожая

День урожая отмечают в регионе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае День урожая впервые отмечают с массой ограничений. Так, к примеру, традиционная церемония награждения аграриев-передовиков проводится в узком кругу.

- 12 миллионов 500 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и риса — этот результат для нас ценнее рекордов! Он дался невероятным трудом, вопреки всем испытаниям, которые выпали на долю аграриев весной — заморозки, засуха, пандемия, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона поздравил тружеников полей с праздником.

- Как ни было сложно, но мы получили самый большой урожай озимых за последние 10 лет, - сказал он.

По словам Вениамина Кондратьева, региональные полеводы способны накормить всю страну.