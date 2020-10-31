Роспотребнадзор Кубани выпустил пять правил, защищающих от коронавируса

Все правила просты в применении

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало пять правил, соблюдая которые можно не заболеть коронавирусом.

Так, во-первых, нужно чаще и тщательнее мыть руки мылом. Вместе с тем необходимо дезинфицировать дверные ручки, столы, рабочие поверхности.

Во-вторых, нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров и этикет. При этом, если чихаете вы или кашляете, прикрывайте рот платком или салфеткой.

В-третьих, необходимо вести здоровый образ жизни, то есть полноценно и вовремя питаться богатыми белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. И высыпаться.

В-четвертых, защищать органы дыхания маской.

В-пятых, оставаться дома, если появились признаки респираторного заболевания.

Напомним, сегодня, 31 октября, число заболевших коронавирусом увеличилось на 135 человек, а скорбная статистика жертв коронавируса пополнилась еще на семь человек.