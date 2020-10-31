Истребители перехватили самолет условного противника в небе над Кубанью

Экипажи тяжелых истребителей Су-30СМ авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) перехватили самолет-разведчик условного противника.

- Он выполнял полет в сторону стратегически важных объектов на Юго-западе России, сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного военного округа.

Разведчика обнаружили с земли и отправили пару истребителей с одного из аэродромов в Краснодарском крае.

В итоге истребителям удалось принудить самолет противника сесть в указанный район.

Известно, что рснащение истребителя Су-30СМ позволяет обнаружить цель на расстоянии 140 километров. Более того, он способен применить боевое орудие при дальности цели в 1,5 тысячи километров.

Самолет способен обнаруживать сразу 15 целей и обстреливать одновременно четыре из них. Его оборудование на борту позволяет самостоятельно выбирать приоритеты во время боевого задания.