Два человека погибли в ДТП, которое устроил водитель без прав

В аварии погибли двое молодых парней. Фото: Типичный Краснодар

Ранним утром, 31 октября, произошла смертельная авария на улице Дзержинского в Краснодаре. Отечественная легковушка с пассажиром в салоне вылетела на встречку и врезалась в другое авто.

В ДТП предполагаемый виновник и его пассажир, 20-летний молодой человек, погибли. Водителя второй легковушки, 62-летнего местного жителя, отвезли в больницу.

После выяснения всех обстоятельств аварии стало известно, что молодой парень, водительские права не получал. Более того, машина тоже была чужой.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту. Если выяснится, что владелец авто передал его молодому человеку, ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.