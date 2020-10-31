Последствия шквала в Ейске 31 октября 2020: сильный ветер оставил без света целый поселок и валил деревья

Фото: ГУ МЧС по краю

На Ейск сегодня, 31 октября, обрушилась непогода. МЧС устраняет последствия шквала в Ейске 31 октября 2020

- Оборваны линии электропередач, 1,5 тысячи человек в поселке Комсомолец сидят без света. Более того, повалено более 30 деревьев, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На шести домах повреждены крыши.

Фото: ГУ МЧС по краю

Одно из деревьев повредило газовую трубу. Пришлось временно отключить газоснабжение в населенном пункте. Оно уже восстановлено.

Сейчас, по данным спасателей, силы и средства ЕДДС предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начинают работу по восстановлению крыш и подачи электроэнергии.

Фото: ГУ МЧС по краю

Напомним, непогоду метеорологи спрогнозировали на всей территории Краснодарского края и на последующие двое суток, 1 и 2 ноября. Дожди будут идти с разной степенью интенсивности и на побережье обоих морей.

Вместе с ними придет и похолодание.