Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 ноября 2020 увеличилось на 138

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 1 ноября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 138 человек.

За минувшие 24 часа в России выявлено 18 665 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4 640 случаев - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

- За сутки полностью выздоровели 10259, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сутки выписаны 26 человек, всего на Кубани с начала пандемии выздоровели 11710 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 15 ноября. Новое постановление – реакция власти на тревожную эпидситуацию. Чтобы не допустить увеличение заболеваемости опасной инфекцией, решено не ослаблять существующие ограничения.