Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 1 ноября 2020 года: среди заболевших - 14 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 138. C начала пандемии зарегистрировано 17531 случай.

Среди заболевших - 14 детей. Самому младшему из них три года, старшему – 17 лет.

- В Краснодаре зарегистрировано 48 новых случаев заражения, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - 13 положительных тестов на COVID-19 получено в Белореченском районе, девять – в Анапе.

По шесть человек заболели в Армавире, Павловском, Крымском, Тихорецком районах. По пять новых случаев зарегистрировано в Туапсинском, Абинском, Темрюкском, Кавказском районах и Геленджике.

- В Успенском районе три новых пациента, в Сочи и Апшеронском районе – по два, - уточняют в оперштабе Куюани. - По одному случаю инфицирования подтверждено в больницах Новороссийска, Выселковского, Ленинградского, Отрадненского, Калининского, Новокубанского, Лабинского, Усть-Лабинского, Кущевского, Мостовского, Староминского и Каневского районах.

На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 308,9.

– Всего с начала пандемии выздоровели 11710 пациентов, за последние сутки – 26, - говорят в минздраве Кубани. - За сутки скончались еще семь человек.

36 пациентов находятся в тяжелом состоянии - они подключены к ИВЛ, еще трое – на ЭКМО в краевой больнице №1.