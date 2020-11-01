ФК «Краснодар» потерпел второе подряд поражение в РПЛ

Фото: fckrasnodar.ru

ФК «Краснодар» встретился с «Ахматом» в Грозном.

Весь первый тайм был безголевым, чем заставил понервничать болельщиков. На 66-й минуте счет в матче открыл Уилкер Анхель.

А уже на 82-й минуте отличается Исмаэл Силва - почти с линии периметра в касание он попал точно в ближний угол низом.

До финального свистка счет больше не менялся.

Таким образом, это уже второе поражение для «быков». Горожане занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» расположился на восьмой строчке.

- 4 ноября в Севилье «Краснодар» проведет свой следующий матч, - говорят в пресс-службе клуба. - Поединок 3-го тура группы Е Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени.