Работа почты в Краснодарском крае 4 ноября 2020 года: когда можно будет отправить письмо и получить посылку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 ноября вся страна отметит День народного единства. Кубань не станет исключением.

- В этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания, - сообщают в пресс-службе «Почты России». - Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Кроме того, из-за выходного, который выпадает на среду, изменится график доставки пенсий.

- С учетом режима работы предприятий почтовой связи нами организован следующий порядок доставки пенсий и других социальных выплат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Пенсионном фонде Краснодарского края. - За 3-4 ноября жители Кубани получат деньги третьего числа.

Уже 5 ноября все почтовые отделения начнут работать в обычном режиме. Выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.

Что же касается банков, где некоторых жители нашего региона получают пенсию, то там график не меняется. Средства придут на карты кубанцев вовремя.