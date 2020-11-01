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Спорт

Мурат Гассиев после молниеносной победы над Нури Сефери: Главной задачей было победить, пусть даже по очкам

Российский боец надеется, что теперь будет проводить бои чаще
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал свою победу над Нури Сефери. Бой на турнире в Сочи длился всего 47 секунд – албанец рухнул на ринг после первой же серии ударов.

- Я готовился дома, во Владикавказе прошла основная часть подготовки. Главной задачей было победить, неважно в каком раунде – первом, последнем, или по очкам. Нужно было вернуться в ринг. Почему так быстро? Это бокс – он мог ударить, я мог пропустить, - сказал после боя Мурат Гассиев.

Для боксера этот бой стал первым за два года и впервые он выступал в супертяжелом весе.

- Долгое время без боев – очень тяжело. Эмоции, которые дарят тебе соревнования не заменят никакие тренировки. Будем двигаться с божьей помощью дальше, - добавил Гассиев.