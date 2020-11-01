Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: третьи сутки подряд от COVID-19 умирают по 7 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 138 зараженных. Кроме того, зарегистрировано семь летальных исходов от коронавируса. Все смертельные случаи произошли в больницах Краснодара, Сочи, Северского, Лабинского и Крымского районов.

- 36-летний житель Усть-Лабинского района умер в инфекционной больнице Краснодара, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе по Краснодарскому краю. - Из-за коронавируса крайне тяжелой формы у мужчины развилась двухсторонняя пневмония, он находился на ИВЛ.

Пациент также страдал сахарным диабетом и гипертонией.

Сопутствующие заболевания были и у 72-летней сочинки, которую госпитализировали в инфекционную больницу №2 Сочи.

- У нее диагностированы COVID-19 и двухстороннее воспаление легких, имелись сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, - рассказывают в оперштабе Кубани.

В течение двух недель женщина находилась на ИВЛ, но помочь побороть недуг пенсионерке не смогли.

Не удалось спасти врачам Афипской райбольницы и 82-летнюю краснодарку. У нее была не только двухсторонняя пневмония, но и сердечно-сосудистые патологии, которые усугубили ситуацию.

В Лабинской ЦРБ умерла 82-летняя жительница Армавира, у которой была двухсторонняя пневмония. Состояние женщины было тяжелым. Нагрузка на организм серьезная - у пациентки проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также сахарный диабет.

- 67-летняя жительница Анапы умерла из-за двухсторонней пневмонии и коронавируса в Крымской ЦРБ, - говорят в оперштабе региона. - У нее были проблемы с сердцем.

Там же скончалась еще одна жительница города-курорта с двухсторонней пневмонией, COVID-19 и сердечно-сосудистыми патологиями. Пациентке было 57 лет.

- В этом же медучреждении умер 58-летний житель Крымска с двухсторонней пневмонией, страдавший гипертонией, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве края.