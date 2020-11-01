Следком Кубани проведет проверку по факту ДТП с пятью погибшими

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В обстоятельствах ДТП разбираются не только полицейские. К работе подключились следователи.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по краю инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала о ДТП с пятью погибшими для дальнейшего рассмотрения, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла утром 1 ноября на трассе дороги Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское. 27-летний водитель Lada Priora ехал по своей полосе в туманную погоду.

- Заметив впереди стоящие автомобили Ваз 2115 и Ваз 21099, мужчина выехал на обочину, где совершил наезд на людей, - уточняют в Следкоме Кубани. - В результате ДТП погибли пять человек в возрасте от 20 до 37 лет.

Еще двое пострадавших в возрасте 26-ти и 27-ми лет, в том числе, водитель автомобиля Lada Priora получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

По итогам разбирательств СК примет процессуальное решение.