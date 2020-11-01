После ДТП с пятью погибшими в Гулькевичском районе возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после страшной аварии в Гулькевичском районе. Напомним, утром 1 ноября 27-летний водитель за рулем Lada Priora в условиях плохой видимости из-за тумана не успел затормозить, когда увидел на дороге две стоящие машины. Он вывернул руль вправо, выехав на обочину, где на скорости сбил 8 человек.

- На место происшествия выехал прокурор Гулькевичского района, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По некоторым данным, виновник аварии был пьян. Эту информацию проверяют правоохранители.

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль, - добавляют в надзорном ведомстве.