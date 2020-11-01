«Локомотив-Кубань» обыграл казанский УНИКС

Фото: lokobasket.com

1 ноября в краснодарском «Баскет-Холле» прошла игра «Локомотив-Кубань» и казанского УНИКСа.

Первая четверть получилась очень тяжелой, но «железнодорожники» собрались и очень мощно провели вторую половину, выиграв матч у соперника. Итог встречи - 93:81.

- Начали игру медленно, без реакции, дали УНИКСу почувствовать ритм, но вовремя вернулись, - говорит главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин после победного матча. Стали грамотно действовать в защите, контролировать снайперов соперника, лучше играть на подборе. После перерыва показали свой фирменный баскетбол, играли от защиты, действовали с хорошей энергией, сделали 27 ассистов, что очень нелегко против такого соперника.

По словам защитника «Локо» Джордан Кроуфорд, УНИКС играет в агрессивный баскетбол.

- Несмотря на то, что мы не лучшим образом начали игру, мы смогли собраться и показать командный дух. Наше единство и стало ключом к победе, - добавляет спортсмен.