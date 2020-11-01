Более 860 кубанских производителей представили свои товары на ярмарках выходного дня в Краснодаре

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Горожане с нетерпением ждут каждые выходные. И не столько потому, что можно отдохнуть, сколько есть возможность приобрести свежие товары у кубанских производителей. Молочку, мясо, рыбу, овощи и фрукты, произведенные в крае, представлены на ярмарках выходного дня. В кубанской столице работает 16 таких торговых точек.

- В эти выходные свою продукцию реализовали 864 кубанских производителя из 39 районов края, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

В общей сложности они продали 248 тонн продукции.

— Мы следим за тем, чтобы у всех участников были равные условия, - объяснил замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко. - Создали ярмарком- коллегиальный орган, который рассматривает спорные вопросы и принимает решения по исключению нарушителей и замене участников.

К слову, в связи с эпидситуацией на всех площадках организаторы следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Продавцы должны быть в масках и в перчатках.