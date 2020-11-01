В Горячем Ключе построят многофункциональный комплекс дорожного сервиса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Многофункциональный комплекс появится вдоль трассы М-4 «Дон» в Горячем ключе. ОН будет состоять из автозаправочной станции, кафе, гостиницы, санитарно-бытового блока, торгового центра, детской площадки и СТО.

- К слову, на территории смогут парковаться автобусы, грузовой и легковой транспорт, электромобили, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Строительство объекта будет проходить в несколько этапов.

- Стоимость комплекса - 120 миллионов рублей, - добавляют в администрации региона.

Благодаря строительству такого объекта вырастет не только турпоток, но и выручка предприятия. Кроме того, это создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет региона.

Напомним, проектная работа по созданию подобных комплексов сейчас ведется в Курганинском и Динском районах.