В Адыгее режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 29 ноября

Фото: Иван Макеев.

Эпидемиологическая ситуация в Адыгее по-прежнему тревожит врачей. Каждый день здесь регистрируют больше 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным минздрава республики, сейчас на лечении находятся 1168 человек.

Чтобы сдержать инфекцию и защитить население, которое находится в группе риска, власти региона продлили режим самоизоляции. Действует он для жителей старше 65 лет. Как удалось узнать «КП» - Кубань», согласно новому указу главы Адыгеи Мурата Кумпилова, коронавирусные ограничения продлены до 29 ноября.

До этого же числа продлен и период оформления листков нетрудоспособности этой категории людей. За этот период пожилые работающие граждане смогут получить больничный лист.