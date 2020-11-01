Последствия смерча в Сочи 31 октября 2020 года

Фото: instagram.com/den.pugach

Город-курорт проверяет на прочность непогода вот уже второй день подряд. Накануне в Сочи буквально заливало, 1 ноября - обрушился град. Но, как оказалось, успела стихия напугать и тех, кто был на пляже. В море из-за скачка температур образовался водяной смерч.

Узкая воронка появилась над водой и кружила около 5 минут, а затем без следа растворилась в воздухе.

Однако житель Сочи успел запечатлеть грозное явление природы. Роликом он поделился в соцсетях.

- Случайно увидел небольшой смерч над морем в Лазаревском, - подписал ролик автор.

НА ЗАМЕТКУ

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают «Комсомольской правде» - Кубань» спасатели. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.