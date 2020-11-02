Ливни, ветер, смерчи: В Краснодарском крае экстренное предупреждение о непогоде продлили до конца дня 2 ноября

Экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае продлили до конца суток 2 ноября. В понедельник в регионе возможны сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду, сообщают Гидрометцентре России.

Спасатели прогнозируют в связи с этим подтопления, резкий подъем уровня воды в реках, активизацию оползневых процессов, уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение касается большей части региона, за исключением Сочи. Кроме того, 2 ноября сохраняется опасность формирования смерчей над Черным морем на участке Магри-Веселое.