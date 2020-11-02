Первый снег на Красной Поляне 2 ноября: толщина покрова восемь сантиметров

Цирк 1 Красная Поляна Фото: веб-камеры курорта Красная Поляна

На Красной Поляне выпал первый снег. В ночь на 2 ноября в горах разыгралась настоящая метель – снегопад сопровождался сильным ветром.

Утром 2 ноября снежный покров установился на высоте от 1600 метров. Больше всего снега на высотах от 2100 метров – там толщина покрова составляет восемь сантиметров.

По прогнозам синоптиков, к середине недели в горах Красной Поляны потеплеет. Днем температура будет плюсовой, однако ночные заморозки сохранятся.

«КП» собрала фотографии первого снега на Красной Поляне утром 2 ноября.