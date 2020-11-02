В больницах Краснодара находятся 638 пациентов с коронавирусом

Ситуация в городе остается напряженной

В инфекционных стационарах Краснодара находятся 638 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом на планерном совещании в администрации Краснодара заявил заместитель городского отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Сергей Звягинцев.

При этом 1807 человек отмечены как контактные лица и находятся на двухнедельном карантине дома.

- Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием, а число участников деловых мероприятий по-прежнему не должно превышать сто человек. Лицам с заболеваниями органов дыхания, диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, - напомнил представитель городской администрации.