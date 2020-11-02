Создали видимость: В Новороссийске мошенники продали москвичке несуществующую квартиру за 1,5 млн рублей

В Новороссийске отправятся под суд два местных жителя, представлявшимися застройщиками. Мужчин обвиняют в мошенничестве. Их добычей стали 1,5 млн рублей, которые они получили от жительницы Москвы за квартиру в новостройке.

На самом же деле никаких разрешений на строительство и даже прав собственности на земельный участок у них не было. Это не помешало им заключить предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры.

- Создав видимость выполнения строительных работ и оформления проектно-сметной документации, обвиняемые убедили потерпевшую, что дом будет построен и введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В итоге денежки они похитили потратили на личные нужды. Мужчин задержали и возбудили уголовное дело, его расследование уже завершено. На время следствие они находились под подпиской о невыезде.

Теперь в статусе обвиняемых они предстанут перед судом, им грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.