МегаФон запустил 4G в 27 населенных пунктах Краснодарского края

Оператор продолжает закрывать «белые пятна» на карте покрытия. С начала года высокоскоростной интернет МегаФона появился более чем в 100 поселках и городах Южного и Северо-Кавказского округов, включая некрупные населенные пункты Кубани и маленькие селения в предгорной зоне Черноморского побережья.

Благодаря средней скорости мобильного интернета более 30 Мбит/сек жители этих территорий теперь могут не только свободно общаться в мессенджерах и серфить в сети, но и прослушивать музыку в онлайне или быстро скачивать видео.

- Мы понимаем, что в ближайшие 5-10 лет наши клиенты полностью оцифруют свой день с помощью IT-решений. Стараясь опережать события МегаФон уже сегодня инвестирует в развитие новых возможностей, расширяя зону присутствия скоростного интернета. Мы развиваем инфраструктуру как в региональных центрах, так и во многих поселках, станицах и горной местности. И поэтому по данным международной компании Ookla в 2020 году Краснодарский край входит в число регионов с самым быстрым интернетом на Кавказе наряду с Ростовской областью, Ставропольским краем, Дагестаном и Чечней, - комментирует Олег Постных, технический директор Кавказского филиала МегаФона.

Новые базовые станции стандарта LTE по программе закрытия «белых пятен» в этом году инжернеры построили в селах Нижняя Шиловка, Орел-Изумруд, поселках Хоста, Дагомыс, Шаумяновка, Нижнее Учдере, Кучук-Дере, станицах Александровка, Павловская, Холмская, Платнировская.