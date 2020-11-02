Коронавирус в Краснодарском крае 2 ноября обнаружен еще у 132 человек

Коронавирус в Краснодарском крае 2 ноября обнаружен у 132 человек

По данным оперативного штаба Краснодарского края, ко 2 ноября за сутки коронавирус обнаружен у 132 человек. Случаи фиксировали в 27 муниципалитетах, больше всего заболевших отмечено в Краснодаре – 39 человек.

- Среди пациентов 73 женщины и 59 мужчин, в том числе 23 ребенка в восьми муниципалитетах. Возраст заболевших от года до 89 лет, - говорится в сообщении.

За сутки 35 пациентов выписаны с выздоровлением, семь человек скончались. Количество жертв с COVID-19 достигло 435.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37 пациентов, еще четверо – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На лечении в Краснодарском крае с коронавирусом находятся 5483 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек - 311,2 при среднем значении по России – 1126,8.