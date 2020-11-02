Робот поможет клиентам ВТБ реструктурировать кредиты

ВТБ с ноября обновляет функционал «робота-коллектора», который занимается сбором просроченной задолженности. В случае просрочки робот будет предлагать реструктуризацию текущего кредита именно тем заемщикам, кому она поможет восстановить свою платежную дисциплину. Только за первый месяц работы новой технологии у десятков тысяч клиентов появится возможность снизить кредитную нагрузку.

На основе скоринга банк определит клиентов, у которых возникла просрочка, и проведет расчет условий нового кредита. Звонки с целью снизить кредитную нагрузку будет осуществлять уже робот: он информирует заемщика о предложении, и объясняет, как им воспользоваться.

На первом этапе робот будет звонить заемщикам с оформленными кредитами наличными или кредитными картами, по которым срок просроченной задолженности превышает 30 дней.

Клиенты смогут воспользоваться предложением по реструктуризации и уменьшить ежемесячный платеж по кредиту за счет его рефинансирования на срок до 10 лет (первые полгода можно выплачивать только проценты).

- Два года назад мы одними из первых на рынке запустили для работы с клиентами робота-коллектора. Ежедневно он может совершать в 20 раз больше звонков, чем сотрудник банка, сохраняя столь же высокую эффективность сбора долгов. При этом каждый из его звонков на треть короче, чем у рядового сотрудника, а процент возврата кредитов – не ниже, – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания банка ВТБ. – Новая технология окажет серьезную поддержку нашим клиентам, для которых снижение кредитной нагрузки – важная задача в период пандемии и общего снижения ставок. По нашим оценкам, только на первом этапе в ноябре предложением могут воспользоваться до 22 тыс. заемщиков, которые уже столкнулись или могут столкнутся с финансовыми сложностями.