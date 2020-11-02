На Кубани в ДТП с двумя КАМАЗами погиб один человек, еще трое пострадали

Место ДТП в Павловском районе Фото: ЧП Краснодар

Крупная авария произошла утром 2 ноября на федеральной дороге «Кавказ» в Павловском районе. В результате столкновения двух КАМАЗов и микроавтобуса погиб один человек, еще трое пострадали.

- ДТП случилось в 6:35 на 7-м км федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим КАМАЗом, который двигался с прицепом. После этого один из грузовиков отбросило на автомобиль «Пежо», - рассказала «КП-Кубань» руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

КАМАЗ после столкновения отбросило на микроавтобус "Пежо" Фото: ЧП Краснодар

В аварии погиб водитель КАМАЗа, выехавшего на встречную полосу, в больницу с травмами доставлен водитель другого КАМАЗа, также пострадали пассажиры «Пежо» - 36-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.